٣٥ مليون جنيه صكوك أضاحي في دمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الأوقاف لمتابعة أبرز الجهود ، والذى تضمن ملف صكوك الأضاحى والإطعام ، حيث وجهت الأوقاف خالص الشكر إلى كل الداعمين والمساهمين من أبناء المحافظة لما قاموا به من مشاركة بارزة بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام الخاص بوزارة الأوقاف للعام ٢٠٢٤ ،

بلغ إجمالي مبلغ صكوك الأضاحي ٣٥٦٣٠٠٠ جنية كما بلغ إجمالي صكوك الاطعام ٤٥٥٩٢٠٠ جنية .

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن فخره بالمشاركة الفعالة و روح التكافل بين أبناء الوطن والتي تعكس ثقتهم بوزارة الأوقاف والتي تعد إحدى المؤسسات الوطنية التي تسعى لوصول المساعدات لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية ، كما توجه بالشكر لكل من ساهم بهذا المشروع القومي للوصول به لهذا المستوى .

وأوضح الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط أن ما قام به أبناء دمياط من مساهمة بارزة في صكوك الأضاحي والاطعام يعكس الروح الأصيلة للشعب المصري كما تقدم بالشكر و التقدير لكل من ساهم بجهد أو مال في هذا المشروع القومي الذي يهدف إلى تحسين دعم الأسر الأولى بالرعاية.

قامت مديرية أوقاف دمياط بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية ببندر دمياط

بحضور مندوب المديرية الشيخ أحمد فرحات مفتش المتابعة بإدارة أوقاف دمياط وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وعناية الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه مدير مديرية أوقاف دمياط، وإشراف الدكتور علي إسماعيل صابر مدير الدعوة بدمياط، والشيخ محمد عبد اللطيف أبو الأسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط.

قامت المديرية بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأكثر احتياجا في كافة مناطق وقرى محافظة دمياط .

كما قامت مديرية أوقاف دمياط بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بحضور مندوب المديرية الشيخ مسعد العراقي، إمام مسجد البرجيسي بالسرو .