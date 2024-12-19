“تعليم القاهرة” تحتفي بتنصيب اتحاد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية لعام 2024/2025

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حفل تنصيب اتحاد طلاب مدارس القاهرة للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2024/2025، بمسرح مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصناعة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

شهد الحفل سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس القاهرة، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، والدكتورة همت أبو كيلة، وكيل المديرية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من قيادات الوزارة والمديرية.رحبت سماح إبراهيم بالحضور، مشيدة بالعرس الديمقراطي الذي يعكس وعي الطلاب وممارستهم للديمقراطية من خلال اختيار ممثليهم في الاتحاد. وأكدت أن هذه التجربة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول قادر على المشاركة الفعالة في بناء الوطن، داعية إلى استمرار دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز القيم الأخلاقية والمواطنة.

من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان حسن بأداء الطلاب خلال الانتخابات، مؤكدة أن الاتحادات الطلابية تمثل مصنعاً للقيادات الشبابية، ودورها لا يقتصر على تمثيل الطلاب، بل يمتد لتنظيم أنشطة تساهم في بناء شخصية متكاملة تنمي المهارات الفكرية والاجتماعية والثقافية للطلاب.

شهد الحفل مراسم تنصيب سماح إبراهيم كرائد عام للمرحلة الثانوية، والدكتورة همت أبو كيلة كرائد عام للمرحلة الإعدادية، تلاها قسم الشباب من طلاب الاتحاد.

وعلى هامش الحفل، قام الدكتور عبد الرؤوف علام بتكريم عدد من الطلاب المميزين من ذوي الهمم وحفظة القرآن الكريم وأعضاء الكورال بمنح مالية تحفيزية.اختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة واسعة بالتنظيم المميز الذي عكس حرص تعليم القاهرة على دعم الأنشطة الطلابية وتقديم نموذج مشرف للعمل الطلابي.