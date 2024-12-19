بروتوكول تعاون بين «المستشفيات التعليمية» و«المهن التمثيلية» لتقديم خدمات طبية شاملة

وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، اليوم الخميس ، برتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية ، وذلك بهدف توفير خدمات طبية شاملة وذات جودة عالية لأعضاء النقابة.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار ، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار من التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية بما يعكس مساهمة الهيئة ودورها المجتمعي في تعزيز قوة مصر الناعمة.

وقد قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الهيئة ، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة ، وعن النقابة الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية.

وأوضح رئيس هيئة المعاهد التعليمية ، أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير خدمات طبية شاملة وذات جودة عالية لأعضاء النقابة، بما في ذلك العلاج فى عدد من المستشفيات والمعاهد المتخصصة التابعة للهيئة، مثل ( المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية بالقاهرة، المعهد القومي للقلب، معهد السمع والكلام، معهد الرمد التذكاري ومعهد الكلى والمسالك البولية، ومستشفيات المطرية التعليمي والساحل التعليمي وأحمد ماهر التعليمي) .

وأكد أن هذا التعاون يأتى تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتيسير وصولها للمستفيدين، حيث نص البروتوكول على وضع آليات فعّالة لتنسيق الخدمات ومتابعة احتياجات المرضى وضمان التزام الطرفين بتنفيذ البنود المتفق عليها بما يحقق الأهداف المشتركة.

وقد حضر توقيع البروتوكول الدكتورة نغم الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث، والفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ، حيث أشادوا بأهمية هذه الخطوة ودورها في دعم الصحة العامة وتقديم خدمات متميزة للعاملين بالمجال الفني والثقافي، حيث يعكس هذا البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز التعاون المثمر بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر ودور المؤسسات الصحية الوطنية في دعم النقابات المهنية وأعضاؤها بإعتبارهم عنصرا مؤثرا وفاعلا في المجتمع.

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