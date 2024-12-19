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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح فيلم "28 Years Later" في يناير 2026

28 Years Later
28 Years Later
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حددت استديوهات كولومبيا بيكتشيرز، يوم 16 يناير 2026، موعدًا لطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة “28 Years Later” من بطولة النجم كيليان مورفي، بعد أن كان مخططًا عرضه منتصف العام المقبل.

تدور أحداث الفيلم بعد عدة أعوام على الجزء الثاني، حيث يعود المرض للظهور من جديد وتزداد الإصابات بشكل سريع، مما يدفع مجموعة من الناجيين للكفاح في سبيل النجاة ومواجهة جيش المصابين.

صدر الجزء الأول من السلسلة "28 Days Later" في عام 2002، وقام ببطولته كيليان مورفي، الذي لم يكن معروفًا آنذاك. أخرج الفيلم داني بويل، بينما كتب أليكس جارلاند السيناريو. صدر الجزء الثاني منه في عام 2007، بعنوان "28 Weeks Later".

28 Years Later كولومبيا بيكتشيرز كيليان مورفي