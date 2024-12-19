توتنهام بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد في كأس كاراباو

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الخميس، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل توتنهام مباراته ضد مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة، حيث يقود الهجوم، الرباعي: سون هيونج مين، ديجان كولوسيفسكي، دومينيك سولانكي، وجيمس ماديسون.

تأهل توتنهام إلى دور الثمانية من كأس كاراباو، بعدما أطاح بفريق مانشستر سيتي من البطولة، بالانتصار عليه بنتيجة 2-1.

بينما بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس كاراباو، بعدما أقصى ليستر سيتي من دور الـ16، بالفوز عليه بخماسية مقابل هدفين.

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو - دراجوشين - جراي - سبينس

خط الوسط: بابي سار - بيسوما - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - دومينيك سولانكي - سون هيونج مين.