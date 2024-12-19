باحث: قمة المليار نسمة تزيد من حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي

قال عمرو حسين الباحث في العلاقات الدولية، أن قمة المليار نسمة قمة دول الثمانية النامية التى عقدت اليوم في العاصمة الادارية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة واسعة من زعماء تلك الدول تؤكد على مكانة مصر وريادتها في المنطقة والعالم، وذلك في تصريحات خاصة للبوابة.

وأكد ان مصر تمثل مركز ثقل للشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف والتغيرات الجوسياسية والجيواستراتيجية التى تمر بها منطقة الشرق الاوسط.

وأوضح عمرو حسين أن مصر تسعى لحلحة مشاكل الشرق الاوسط خاصة مع الأطراف الدولية الفاعلة تركيا وإيران واللتان شاركتا برئيسيهما اردوغان وبزشكتيان.

وأضاف أن قرارات تلك القمة التى صاغتها مصر خاصة بعمل مسابقة بين جامعات تلك الدول في مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى سيعزز التعاون بين تلك الدول بما تملكه من موارد وقدرات هائلة تمكنها من عمل تكتلات اقتصادية قوية يمكن ان تزيد حجم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مما يعزز من اقتصاديات تلك الدول.