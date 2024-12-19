بالصور.. جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمركز الصف

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم جولة موسعة بمركز الصف حيث تفقد النائب محطة معالجة الصرف الصحي الصف لمتابعة أعمال الاستلام الأبتدائي للمحطة مشددا بسرعة الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي وتلافي جميع الملاحظات داخل المحطة في أسرع وقت تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بقري مركز الصف خلال الفترة القادمة، وجاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تفقد النائب مدينة الصف سيرا على الأقدام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات مشددا باستمرار رفع مستوي النظافة والتقي النائب بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المدينة .

كما تابع ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بشارع يوسف السباعي حتي ربطة بشارع الجيش عند عملية المياه الشرقية وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع الجيش وشارع المحكمة بمدينة الصف موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة .

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع السوق الحضاري الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووجه بسرعه الانتهاء من الأعمال حتي يتم تشغيل السوق خلال الفترة القادمة رافق نائب المحافظ

العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف

والمهندس هاني هاشم رئيس الأدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس طارق عبد الخالق

نائب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمهندس خالد عبد الهادي

المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى

والمهندسة مي صلاح الدين مشرف عام مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس مصطفي محمد مشرف عام قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندس محمد عمران

رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندسة نجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بأطفيح

والمهندس أنور معوض مدير مشروعات مركز الصف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.