هويلوند يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في كأس كاراباو

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة توتنهام، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره توتنهام بملعب توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدنماركي راسموس هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام، رفقة البرازيلي أنتوني، بمعاونة هجومية من البرتغالي برونو فيرنانديز.

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس كاراباو، بعدما أقصى ليستر سيتي من دور الـ16، بالفوز عليه بخماسية مقابل هدفين.

بينما بلغ توتنهام دور الثمانية من كأس كاراباو، بعدما أطاح بفريق مانشستر سيتي من البطولة، بالانتصار عليه بنتيجة 2-1.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف - ليني يورو - ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: نصير مزراوي - كريستيان إريكسن - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت

وفي الهجوم: أنتوني - راسموس هويلوند - برونو فيرنانديز.