بلينكن: اتفاق غزة أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن قال إننا نتعاون مع شركائنا للضغط على حماس للقبول باتفاق بشأن غزة، وأشار إلى رفض الولايات المتحدة فكرة السيطرة الإسرائيلية على القطاع، واصفًا ذلك بأنه لا يخدم المصالح الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن بلينكن أن هناك تقدمًا واضحًا في المحادثات بشأن غزة، وأن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى.

في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات جوية وقصف مدفعي مكثف على القطاع، ما أسفر عن مآسٍ إنسانية جسيمة. وأدت هذه العمليات إلى تدمير أحياء سكنية بالكامل، مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين ونزوح السكان بشكل شبه كامل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة بسبب نقص المساعدات الأساسية، حيث تحول الحصار المفروض إلى عائق كبير أمام وصول الوقود والإمدادات الضرورية لإنقاذ الأرواح. ومع استمرار الغارات الجوية، لم يتمكن فرق الإغاثة من انتشال الجثث من تحت الأنقاض، مما زاد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.