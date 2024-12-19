الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 45 طائرة مسيرة روسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إسقاط 45 طائرة بدون طيار روسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، أن الروس هاجموا أوكرانيا بـ85 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات بدون طيار غير معروفة أنواعها من منطقة أوريل وكورسك وبريانسك وميليروفو.

وشارك الطيران ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة في صد الهجوم.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية المسيرات الروسية في مناطق بولتافا وسومي وخاركيف وكييف وخميلنيتسكي وتشرنيهيف وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبروبتروفسك وميكوليف.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، تسجيل 250 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه تم رصد 250 اشتباكا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم على محور بوكروفسك، مشيرة إلى أن الروس نفذوا أمس، 35 غارة جوية وأسقطوا 36 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 4 آلاف و250 قذيفة، من بينها 178 قذيفة باستخدام الصواريخ متعددة الإطلاق.

وتواصل قوات الدفاع الأوكرانية تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة كورسك الروسية.