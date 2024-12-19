غدا.. فرقة "عوالم خفية" تختتم مهرجان فنون الأداء وتوزيع جوائز الدورة الرابعة

يختتم مهرجان فنون الأداء فعاليات دورته الرابعة، في السادسة مساء غداً الجمعة 20 ديسمبر الجاري، بمسرح السامر، وسيكون مفاجأة الحفل عرضا مميزا لفرقة "عوالم خفية"، تحت قيادة مصممة الاستعراضات شيرين حجازي.

كما سيشهد الحفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من المهرجان، بالإضافة إلى تكريمات خاصة لمدربي الورش، إلى جانب تكريم رؤساء لجان المهرجان، تقديراً لجهودهم ودورهم في إنجاح الفعاليات.

يتولى إخراج حفل الختام المخرج المبدع أسامة فوزي، بينما ستقدمه الفنانة الموهوبة زينب غريب التي ستضفي بريقاً خاصاً على هذه الأمسية الرائعة، ونأمل أن نلتقي بكم جميعًا في حفل الختام للاستمتاع بهذه الليلة الثقافية الفنية الاستثنائية.

يقام مهرجان فنون الأداء برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبرئاسة شرفية للمخرج والكاتب أحمد البوهي، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي.

يدعو المهرجان جميع المهتمين بالفن والثقافة لحضور هذا الحدث البارز الذي يجسد تقدير الفنون الأدائية في مصر ويؤكد على التراث الثقافي الغني الذي تمتلكه مصر .