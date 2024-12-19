تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن قاتل ابنة شقيقته في المعصرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم تجديد حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنة شقيقته البالغة من العمر 5 سنوات.

أمرت النيابة العامة بعرض جثة طفلة قتلت علي يد خالها بمنطقة المعصرة، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها والأداة المستخدمة في احداثها، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد التقرير.





دلت التحريات أن المتهم استغل حبس شقيقته والدة الطفلة فى إحدى القضايا ليقوم بالتعدى عليها بالضرب المبرح بشكل شبه يومى مما تسبب فى إصابتها بسحجات وكدمات.

وأضافت التحريات أن الطفلة الضحية تعانى من مرض فيروسى خطير بالدم، مما يتسبب لها فى التبول بشكل مفاجئ فكان يقوم المتهم بالتعدى عليها بالضرب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جوال ملقى بأحد شوارع منطقة المعصرة وبداخله جثة ـ وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتظهر عليها آثار كدمات وسحجات شديدة بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب والشنق من الرقبة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة تبين أن رواء ارتكاب الواقعة خالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

