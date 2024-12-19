ممر شرفي واحتفالات كرنفالية في مبادرة بداية جديدة بدمياط

تفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط خدمات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التى انطلقت اليوم بمركز شباب كفر تقى التابعة للوحدة المحلية بشرمساح بمركز الزرقا ، وذلك بحضور الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا .

تضمنت الفاعليات مشاركة مديرية التربية والتعليم بفقرات فنية شارك بها طلاب المدارس والقاء شعر وغناء وورشة عمل في الرسم ومحاضرة عن بناء شخصية الطالب ومحاضرة عن دور الأنشطة الاجتماعية في بناء الانسان وندوة عن تمكين الطالب

إلى جانب ، مشاركة مديرية الطب البيطري بقافلة ارشادية وتوعية عن التحسين الوراثي واهمية التلقيح الاصطناعي ودور مديرية الطب البيطري في توفير السلالات عالية الانتاجية

وندوات ارشادية ضمن مبادرة يلا نوعيها والتي تستهدف رفع الوعي لدي المرأة لزيادة تمكينها اقتصاديا عن التربية الامنه ، وعقد لقاءات ارشادية متنوعة عن انفلونزا الطيور والتربية الامنه وتوعية الحضور عن المتبقيات الحيوية المختلفة والخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري عدد المستفيدين ٢٠٠

وعقدت هيئة تعليم الكبار ندوة تثقيفية توعوية عن قضية الزيادة السكانية واثارها علي الفرد والمجتمع ومخاطر الامية علي الفرد والمجتمع وعمل امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة ، وأطلقت مديرية العمل ندوة عن مفهوم السلامة والمهنية وتأمين بيئة العمل وندوة لادارة الرعاية عن خدمات المديرية وحقوق العامل ، وعقدت ادارة وحدة تكافؤ الفرص ندوة تحت عنوان " لا تصنع معاق في بيتك ".

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بفاعليات شاركت بها جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر تقي بتوزيع مساعدات نقدية علي ٢٥ اسرة وتوزيع ٥٠ شنطة مواد غذائية وعمل ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى من خدمات للتوعية بالتربية الإيجابية والتغذية السليمة والمشروطية الصحية .

وعقدت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ندوة دروس دينية ووعظ وافتاء تم عمل ندوه عن الخدمات التي تقدمها المنطقة وجدوي مبادرة بداية ، وأطلقت الادارة الصحيه فريق متحرك لتقديم المبادارات بالكشف المبكر علي الامراض السرطانية والضغط والسكر الاعتلال الكلوي والامراض المزمنة ندوة عن ١٠٠٠يوم ذهبية والاعتناء بالطفولة والأمومة ،

ونفذت اداره مشروعك بالوحده المحليه ندوة عن مشروعك وكيفيه منح القروض ، و أطلقت الاوقاف ندوة انت عند الله غال و ندوة عن الإخلاص ، ونفذت وحدة السكان بالوحدة مبادرة تحدث معه وندوة عن لا للعنف ضد المرأة ، وقامت القوات المسلحة بتوريع عدد ٢٠ كرتونه تكافل وكرامة ، ونفذت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بدمياط ندوة توعية للجمهور ، واطلقت ادارة كوبري دمياط الحضاري ندوة عن تنمية المواهب ، بالإضافة إلى عقد الادارة العامة للشئون الاقتصادية وادارة الاستثمار بالمحافظة ندوة عن تنمية الوعي الاقتصادي لدي المواطنين وطلاب المدارس

الى جانب تواجد المكتبه المتنقله التابعة لمكتبة مصر العامة والتى قدمت أنشطة مختلفة للطلاب والاطفال ، وسياره المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وقدمت هيئة الإسعاف ندوه للطلبه عن الاسعافات الاوليه ، وتواجد سيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.