رئيس المصري الديمقراطي يلتقي قادة الحزب الاشتراكي اليمني

التقى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والمنسق العام للتحالف، وضاح اليمن، القائم بأعمال الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني وعضو هيئة التنسيق بالتحالف، و رشا كافي سكرتير أول القطاع الطلابي للحزب في الخارج، وعضو احتياط هئية التنسيق بالتحالف.

دار اللقاء حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين ودراسة أوجه التعاون والتنسيق لإقامة أنشطة مشتركة بين أعضاء الحزبين.

كما تطرق الحوار لبحث مستقبل التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في ضوء التغيرات المتسارعة والأحداث التي تشهدها المنطقة.

جدير بالذكر أن اللقاء جاء أثناء تواجد قادة الحزب الاشتراكي اليمني في القاهرة قبل توجههم لحضور مؤتمر الاشتراكية الدولية بالرباط.