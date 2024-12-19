قريبا .. "أم عمارة" قصة جديدة للكاتب أحمد عبد اللطيف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تصدر دار ليان سلسلة حكايات ماما منال للأطفال وعلى رأسها قصة أم عمارة للكاتب أحمد عبد اللطيف لتشارك فى النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة للكتاب.

وعن القصة يقول عبد اللطيف : سعِدتُ جدًّا بمُشاركتي سلسلة "حِكَايات مَامَا مَنال" الصادرة عن "دار ليان للنشر والتوزيع "، وكان لي الشرف أن تكون مساهمتي في هذه المجموعة الطيبة -بصُحبة نُخبة من كِبار الكُتَّاب- عن السيدة "أم عمارة" -رضي الله عنها وأرضاها-.

السلسلة كاملة تجدونها في معرض الكتاب القادم.. وهي صدقة جارية على روح طيِّبة الذِّكر والأثر: "مَنال المزيّن" -غفر الله لها ورحمها-، رسومات: أ. محسن عبد الحفيظ.

وتدقيق لُغوي: أ. جيهان عبد الهادي .

وعن السلسلة يتحدث فتحى المزين المدير العام للدار : سلسلة حكايات ماما منال مشروع تنويرى خاص بالأطفال يرى النور بمعرض القاهرة للكتاب بأسعار رمزية للغاية أقل من سعر التكلفة صدقة جارية على روح الناشرة منال المزين لحبها الشديد قبل رحيلها

وسوف تباع النسخة بخمسون جنيهاً فقط مع طباعة فاخرة للقصص للحفاظ على صحة أطفالنا عند تصفح تلك القصص وهناك مخطط لنشر خمسون قصة فى عام ٢٠٢٥ ضمن هذا المشروع الكبير