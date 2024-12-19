المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية بالدقهلية يواصل عمله بالمنصورة

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الادارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية، التدريبات والتمرينات البدنية للمشاركين لتنمية عناصر اللياقة البدنية، ومنها المرونة والرشاقة والسرعة وبعض التمرينات الخاصة بالعروض الرياضى، اليوم بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

جاءت فعاليات التدريبات فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمفهوم اللياقة البدنية والذي يشمل الخصائص البدنية للرياضي التي تؤثر على نموه وتطويره، بالإضافة إلى أن تمارين اللياقة البدنية كالمشي والجري، وتمارين رفع الأثقال، مهمة لتحسين اللياقة.

جاء تدريب المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية اليوم، بمتابعة وإشراف الكابتن محمد الضبع إدارى مركز اللياقة البدنية بالمديرية، و تنفيذ الدكتور محمد الطنايحى مدرب مركز اللياقة البدنية، والكابتن شيماء الحسيني مدرب مركز اللياقة البدنية.

تجري فعاليات تدريبات المشروع القومي بمراكز تدريب اللياقة البدنية، بالملعب الخماسى المنجل بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، بمشاركة عدد 50 ولد وبنت، الفئة العمرية من 9 حتى 15 سنة، ومن 16 حتى 25 سنة «ذكور واناث»، وتشمل التدريبات تمرينات بدنية وعروض رياضية.

يهدف هذا المشروع إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيزها استثمار أوقات وطاقات الشباب والفتيات، بالإضافة إلى زيادة التعارف ونقل الثقافات بين الشباب في جميع المحافظات. ويتم التدريب في هذه المراكز علي اسس وبرامج تدريبية شاملة تشمل تمارين وعروض اللياقة البدنية طبقا لأسس علميه وبرنامج علمي موحد يتم التدريب عليه في جميع المحافظات.



يذكر أن تدريبات مركز اللياقة البدنية بالدقهلية، تعكس هذه الفعاليات التزام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بتعزيز الصحة واللياقة البدنية بين الشباب والفتيات، وتوفير بيئة آمنة ومشجعة لتطوير مهاراتهم الرياضية والاجتماعية، والتشجيع علي ممارسة الرياضة، وجعلها اسلوب حياة داخل المجتمع المصري.

يأتى التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو حداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والكابتن اسعد على هيبة مدير إدارة البرامج الرياضية.