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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: جمع 1600 من عينات اليقظة الوبائية من خلال وحدات الملاريا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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كشف الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من  جمع عينات اليقظة الوبائية من خلال وحدات الملاريا بالإدارات الصحية بالتابعة، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في الحفاظ على مصر خالية من الملاريا.

وأشاد وكيل الوزارة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها إدارة الملاريا  لمنع إعادة توطن المرض، تحت غشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، من خلال مراجعة ملفات الحالات، وكذلك المعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة وبروتوكولات العلاج المطبقة.

ومن جانبه  صرح الدكتور محمد صلاح الدين مدير إدارة الملاريا بأن تم جمع 1600 من عينات اليقظة الوبائية تم من خلال 16 وحدة ملاريا بالإدارات الصحية و ذلك بهدف للاطمئنان علي صحة المواطن و التأكيد علي خلو مصر من مرض الملاريا.

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