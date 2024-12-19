أمطار ورياح معتدل نهارًا بارد ليلا .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، وقال الخبراء أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحري والسواحل الشمالية و معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد السقيع على المزروعات علي شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد غدا الجمعة ،امطار متوسطة الي غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 5 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 10 درجات .