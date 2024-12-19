لوكا مودريتش الأكثر تتويجًا بالبطولات مع ريال مدريد.. ما علاقته بالفراعنة؟

ولد لوكا مودريتش أسطورة فريق ريال مدريد الإسباني، ومنتخب كرواتيا في التاسع من سبتمبر عام 1985 في بلدة زادار في كرواتيا، في ظروف صعبة خلال حرب الاستقلال الكرواتية.

بدأ مودريتش لعب كرة القدم في سن مبكر حتى التحق بصفوف نادي دينامو زغرب في عام 2002، وبدأت مسيرة اللاعب الاحترافية منذ هذا الوقت.

بزغ نجم مودريتش، وبدأ في السطوع مع النادي الكرواتي وحصد عدة القاب، حتى التقطته أعين كشافة النادي اللندني توتنهام هوتسبير في عام 2008، والتحق بصفوف السبيرز ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية.

بدأ الأمير الكرواتي موسم 2008-2009 مع توتنهام بداية رائعة، وسرعان ما أثبت نفسه داخل أسوار النادي اللندني، حيث وصل في ذلك الموسم بالفريق إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، لكن الحظ لم يكن حليفه وخسر النهائي أمام مانشستر يونايتد بقيادة أسطورة التدريب السير أليكس فيرجسون بقيادة كريستيانو رونالدو.

ونال مستوى لوكا مودريتش إعجاب الجميع واختير في فريق العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية في موسم 2010-2011، رغم قلة الألقاب الجماعية، وكان «لوكيتا» جزء أساسيًا في إعادة توتنهام الي المنافسة على المراكز الـ4 الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز، مما جعل كبار أوروبا تتهافت على ضمه.

تنافس العملاقان الإسبانيان ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، وبرشلونة بقيادة بيب جوارديولا، على الظفر بخدمات مودريتش، إلا أن في الأخير وقع اللاعب صاحب الـ28 عامًا على عقد للنادي الملكي بقيمة تعاقد قاربت من 30 مليون يورو.

القطعة الناقصة لتحقيق حلم العاشرة

دخل لوكا مودريتش النادي الملكي في صيف عام 2012 بطموحات وأحلام كثيرة ومنها تحقيق البطولة الأغلى للنادي الغائبة عنه منذ عام 2002 وهي دوري أبطال أوروبا، وبدأ الأمير الكرواتي موسمه الأول بأداء باهت مخيب للآمال وموسم للنسيان، ولكن كانت أبرز لحظاته الجيدة تسجيله هدف رائع في شباك مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

وواجهت الصفقة التي كلفت خزائن النادي مبالغ طائلة انتقادات لاذعة، ولكن الطفل الذي تخطى الحروب في بلده هل ستؤثر عليه الانتقادات؟

ويأتي ذلك، قبل أن يستغل الريال مودريتش أفضل استغلال، حينما كانت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين ريال مدريد الساعي لحلم العاشرة المستعصية وجاره أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب النور في لشبونة، والريال متأخرًا في النتيجة بهدف للا شيء، وجاءت ركنية أخيرة في اللقاء في الدقيقة 93، بعدما أضاف حكم اللقاء 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، وفي الثانية 43 من عمر الدقيقة الثالثة.

نفذ الأمير الكرواتي ركنية بالمقاس على رأس سيرجيو راموس ليسجل بها هدف التعادل والتعديل لتنفجر لشبونة، ويعود الملكي ويفوز بنتيجة 4-1، ويسهم مودريتش في حصد اللقب العاشر من كأس ذات الأذنين لنادي القرن في أوروبا.

انطلاقة لوكا إلى أن أصبح ملكًا

جميع نهايات ريال مدريد السعيدة بداياتها كانت بأقدام الكرواتي، انطلقت قوة مودريتش منذ نهائي لشبونة ليأكل بعدها الأخضر واليابس، حصد معه ريال مدريد 28 لقبًا، هم: الدوري الإسباني 4 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الاسباني 5 ألقاب، دوري أبطال أوروبا 6 بطولات، السوبر الأوروبي 5، كأس العالم للأندية 5، كأس إنتركونتيننتال لقب، وبذلك يتربع من اقترب من الأربعين عامًا على عرش الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ اللوس بلانكوس.

إنهاء هيمنة ميسي ورونالدو

في عام 2018، وبعد تحقيق مودريتش دوري الأبطال مع ريال مدريد، كان موسم الحصاد الفردي وإنصاف الأمير الكرواتي، بعد أن حقق وصافة العالم مع منتخب كرواتيا، جاء مودريتش في نهاية العام وينهي عصر هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة «البالون دور» لأفضل لاعب في العالم معانقًا المجد والذهب.

الكهل مودريتش

صدق أو لا تصدق، أعلى لاعب صناعة للتمريرات المفتاحية في الريال خلال الموسم الجاري 2024-2025 بمعدل المباريات هو لوكا مودريتش، أكثر ثاني لاعب تقديمًا للتمريرات في الثلث الأخير من الملعب هو لوكا مودريتش، أعلى لاعب صناعة للفرص التهديفية برصيد 31 فرصة هو المخضرم، أكثر لاعب صناعة للفرص المحققة للتسجيل هو العجوز عمرًا والشاب إنتاجًا في المستطيل الأخضر، وذلك قبل أن يكمل عامه الـ40، في ظل تواجد لاعبين خط وسط مميزين، أمثال جود بلينجهام، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس، براهيم دياز، أردا جولر.

علاقة مودريتش بالفراعنة

الغريب أن في الأساطير المصرية القديمة، كان هناك سائل يدعى الزئبق الأحمر، كان يتناوله الملك لمنع الشيخوخة والتقدم في السن، فهل من الممكن أن يكون قد حصل الأمير الكرواتي لوكا مودريتش ملك مدريد الأول الذي يبلغ من العمر 39 سنة على هذا السائل؛ ليستمر في القمة وفي هذا المستوى المرموق حتى الآن من التنافسية حتى عمره هذا!!