مش دور برد عادي.. 9 علامات تحذيرية لا تتجاهلها عند الإصابة بالإنفلونزا

يعاني الأطفال والبالغون على حد سواء من مشاكل صحية قد تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا، خاصة مع التغيرات المناخية المتسارعة وزيادة انتشار الأمراض الموسمية، حيث تواجه العائلات تحديًا كبيرًا في التمييز بين الأعراض البسيطة التي يمكن علاجها منزليًا والأعراض التي تستدعي استشارة طبية فورية لتجنب تفاقم الحالة والتعرض لمضاعفات صحية خطيرة.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” الأعراض التحذيرية التي يجب عدم تجاهلها، خاصة في ظل انتشار الأمراض المرتبطة بتغير الفصول والتقلبات الجوية، وفقًا لما نشرته هيئة الدواء المصرية، حيث تؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية متابعة الأعراض الصحية بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وضرورة التعامل المبكر مع الأعراض التحذيرية.

1. صعوبة التنفس

تُعتبر صعوبة التنفس من العلامات التي تستدعي تدخلًا طبيًا سريعًا، خاصة إذا اتسعت فتحات أنف الطفل مع كل نفس، وتدل هذه الحالة على نقص الأكسجين، وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة إذا لم يُعالج فورًا.

2. نوبات الربو أو التنفس السريع

إذا ظهرت أعراض مثل تسارع التنفس أو تضيق القفص الصدري مع بروز الأضلاع، مصحوبة بزرقة في الشفاه أو الوجه، فإن ذلك يشير إلى وجود خلل خطير في عملية التنفس، مثل هذه الحالات تتطلب تقييمًا طبيًا عاجلًا لتجنب مضاعفات خطيرة.

3. السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

السعال المزمن ليس مجرد عرض عابر، بل قد يكون مؤشرًا على التهابات في الجهاز التنفسي، سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، مما يتطلب تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا مناسبًا.

4. رفض تناول الطعام أو الشراب

عندما يرفض المريض تناول الطعام أو الشراب، فإن الجسم يصبح عرضة للجفاف، وهي حالة خطيرة خاصة لدى الأطفال الصغار، فيجب على الأهل مراقبة هذه العلامة واستشارة الطبيب فور ملاحظتها.

5. ارتفاع درجة الحرارة المستمر

يُعتبر استمرار الحمى لأكثر من ثلاثة أيام إشارة واضحة على احتمالية وجود عدوى خطيرة، ففي مثل هذه الحالات، لا ينبغي الاعتماد على العلاجات المنزلية، بل يجب زيارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

6. الانزعاج أو البكاء غير المعتاد لدى الأطفال

البكاء المستمر أو الانزعاج غير المبرر قد يكون علامة على الألم أو حالة صحية غير مكتشفة، ويُوصى بمراجعة الطبيب لفحص الطفل وتحديد سبب هذه الأعراض.

7. آلام الأذن أو المعدة

يمكن أن تكون هذه الآلام مؤشرًا على التهابات تحتاج إلى علاج سريع، مثل التهابات الأذن الوسطى أو مشاكل الجهاز الهضمي.

8. آلام الصدر

لا يجب تجاهل أي ألم في منطقة الصدر، حيث يمكن أن يكون علامة على مشاكل خطيرة في القلب أو الجهاز التنفسي.

9. استمرار الأعراض لفترة طويلة

في حال استمرار أعراض مثل السعال، الحمى، أو الشعور بالتعب لأكثر من عشرة أيام، يُوصى بزيارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مضاعفات صحية.