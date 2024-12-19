السفير المصري في جوبا يلتقي نائب وزير الخارجية بجنوب السودان

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية جنوب السودان بنائب وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان السفير مانداي كومبا بحضور المستشار عمرو يسري.

وبحسب البيان الصادر عن السفارة المصرية في جنوب السودان، تناول السفير عبد القادر مستجدات العلاقات بين مصر وجنوب السودان في مختلف المجالات، معربا عن أهمية العمل علي تعزيز أوجه التعاون بما يتفق مع تاريخيّة وخصوصية علاقات القاهرة وجوبا.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي علي التزام بلاده بمواصلة تعزيز علاقاتها الثنائية ذات الأهمية التاريخية مع مصر.

بالإضافة الي ما تقدم، تناول اللقاء مناقشة عددا من مجالات التعاون الثنائي بما في ذلك أوضاع أبناء الجالية المصرية من المقيمين في جنوب السودان، وأبناء الجالية الجنوب سودانية المقيمين في مصر.