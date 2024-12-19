فيديو.. تامر عاشور يطرح أحدث أغانيه "ياه"

طرح الفنان تامر عاشور أغنية جديدة بعنوان "ياه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والمنصات الموسيقية المختلفة.

وتقول كلمات أغنية "ياه" لتامر عاشور: “يااااه، على وقت فات بين حلفانات باطله وكلام قاله ولغاه، ومن الآلام يجي العلام درس الختام في حكايتي معاه مأساة، أغنية "ياااه" من ألبوم ياااه".

أغنية “ياه” من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أحمد إبراهيم.

يشار إلى أن تامر عاشور، حصد مؤخرا جائزتين في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" عربية، الأولى جائزة أفضل أغنية مصرية ٢٠٢٤، والثانية أغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".

https://youtu.be/930jCCMazh4?si=tSVLMo0-1mMmrm3K