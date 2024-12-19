باحث: بوتين لا يعترف بشرعية زيلينسكي وروسيا لا تتفاوض مع من لا يمثل الدولة

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد بأي شكل من الأشكال الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهذا أمر مهم جدًا.

وأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بوتين يؤكد على أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي رئيس بلا صلاحية وروسيا تتعامل فقط مع دول ولا تتعامل مع جهات لذلك أصبح الرئيس زيلينسكي والحكومة الأوكرانية هم جهة وليسوا دولة لأن الرئيس الأوكراني انتهت مدته فلا تستطيع روسيا أن تفاوض مع أشخاص لا يمثلون دولة»

وتابع الباحث في الشؤون الروسية: «الرئيس الأوكراني أصبح في دور غير شرعي ويجب أن يكون هناك حكومة أوكرانية جديدة وانتخابات جديدة والآن يمكن تفاوض روسيا مع البرلمان الأوكراني فقط»، مشيرًا إلى أن في حالة الحرب لا تنتهي الحرب بما يمسى اتفاق إلا في حالة هزيمة أحد الطرفين.