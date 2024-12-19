منها الزنجبيل والسمك.. دراسة تعتمد 5 أطعمة صحية لتخفيف آلام المفاصل

تُعَدّ آلام المفاصل من أبرز المشكلات الصحية التي تؤثر على حياة الملايين حول العالم، حيث تُعيق الحركة وتحدّ من القدرة على أداء الأنشطة اليومية، وغالبًا تنشأ هذه الآلام نتيجة أسباب متنوعة، مثل التهابات المفاصل، والهشاشة، والعوامل الوراثية، ومع استمرار الألم، قد يعاني الأفراد من تراجع في جودة حياتهم، سواء على المستوى البدني أو النفسي، مما يزيد من التحديات التي يواجهونها يوميًا، وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على الأدوية لتخفيف الأعراض، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير بجدية إلى أهمية النظام الغذائي في تحسين صحة المفاصل بشكل طبيعي.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” 5 أطعمة غنية بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، تساهم في تخفيف الألم وتعزيز الحركة، أوصت بهم خبيرة التغذدية الدكتورة “إيما باتيل”، وفقًا لما تم نشرم بموقع “ديلي ميل”.

1.الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا-3، التي تُظهر الدراسات فعاليتها في تقليل الالتهابات، لأن الأوميجا-3 تقلل إنتاج المواد الكيميائية الالتهابية، مما يساعد في تخفيف الألم والتيبّس في المفاصل"، ويُنصح بتناول حصتين أسبوعيًا على الأقل من الأسماك الدهنية.

2. الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات، تُشبه تأثير الكركم، حيث يعمل على تثبيط مسارات التهابية محددة في الجسم.،وتشير باتيل إلى أن "الزنجبيل مفيد للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي"، ويمكن تناوله على هيئة مشروب أو إضافته إلى الأطباق اليومية.

3. التوت

التوت، وخاصة التوت الأزرق الغني بالأنثوسيانين، وهي مركبات تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات، وفي هذا الصدد توضح الدكتورة باتيل أن "تناول التوت يحمي المفاصل من التلف الناتج عن الالتهابات المزمنة".

4. زيت الزيتون البكر الممتاز

يحتوي زيت الزيتون على مركب الأوليكانثال، الذي يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات ويشابه تأثير الإيبوبروفين، وتقول باتيل: "إلى جانب فوائده لصحة القلب، يساعد زيت الزيتون على تليين المفاصل، مما يُقلل الألم ويُحسن الحركة".

5. الكركم

الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد قوي للالتهابات يُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي، وتوصي باتيل بإضافة الكركم إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين وظائف المفاصل والحد من الألم.