مع إطلالة العام الجديد واشراقاته.. ابتعد عن هذه العادات تحقيقا للسعادة

مع اشراقات العام الجديد كل منا يتمنى أن يشعر بالسعادة فى كل الاوقات على كافة المستويات ولاسيما الحياة العملية التي تحقق لنا السعادة علي المستوى الشخصي ، حيث أن السعادة بوصفها مشاعر جميلة يسعى كل منا لتحقيقها من أجل العيش فى سلام وامان وراحة بال، ولذلك علينا أن نتخلى ببعض التصرفات من أجل الاحساس بالسعادة

ويتوجب علينا القيام ببناء روتين يومى ينعكس إيجابيا على جوانب حياتنا وبحسب موقع سيكولوجى توداى " الذي أجمع فيه علماء النفس والتنميه البشريه على العادات التى يجب أن نتجنبها ونتخلي عنها للحصول على السعادة وهي:

اولاً :إجراء مقارنات سلبيه مع الاخرين

يؤكد علماء النفس بأن هذا الاجراء يسبب نوع من الاحباط اذ يطلقون عليه “ عادة سارقه الفرح ” موضحين بان هذه العادة قد تجعل الفرد يركز على الاخرين بما يمتلكونه من قدرات مما يجعله يتجاهل نقاط قوته وإوانجازاته الفريدة فينخرط فى طريق المقارنه بين وبين الاخرين، وهذا يجعله يشعر بالاحباط والياس وعدم الرضاوينغرق فى التعاسه دون الشعور بالسعادة لذلك عليه بالتخلى عن المقارنة

ثانيا : الفشل فى ممارسة الامتنان

هذه العادة روتنيه للغايه تجعلك تشعر بالاستياء وعدم السعادة ذلك لانك تعمل يوميا وتجتهد ولا تعطى لنفسك فرصه للامتنان وتقدير نفسك اذ انك بهذا الفعل تتجاهل الخير الذى تفعله فى حياتك مما يجعلك تحرم نفسك من لحظات الفرح وعنها تتذكر كل ما هو سلبي حدث اثناء اليوم من صراعات وشجارات دون التركيز على الامتنان لما قدمته فى يومك وعلى ذلك ينصح علماء النفس بأن تبدا يومك بمذكرات الامتنان لنفسك لما قدمته اثناء اليوم من أعمال مكافئا نفسك مما يجعلك تشعر بالسعادة ذلك لانك قمت ببرمجه عقلك على التركيز على كل اعمالك الايجابيه خلال يومك فيشعرك ذلك بالسعادة وان لم تفعل ذلك لم تحظى بالسعادة و ذلك ما ينصح به علماء النفس “ ان تمتن بنفسك ”

ثالثا : الممطالة فى الامور المهمة

ينصح علماء النفس مع اطلاله العام الجديد بالا ننخرط فى الممطاله فى تحقيق ألاهداف بمعنى الا تؤجل احلامك ذلك لانه بهذه العادة قد تلغى خطواتك نحو التقدم والانجاز وعلى ذلك ينصح علماء النفس بعدم الممطاله فى تحقيق الاهداف حتى لا تتعرض للاحباط ينجم عنه الشعور بعدم الرضا ومن ثم عدم الشعور بالسعادة فعليك اذ اردت حلمك ان تحققه وتتقدم مهما قابلتك الصعاب.