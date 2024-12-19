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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة تتابع سير العملية التعليمية بمدرستي تحيا مصر بالمقطم

جولة مديرية التربية
جولة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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قامت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى مدرستي تحيا مصر 3، وتحيا مصر 5 التابعتين لإدارة المقطم التعليمية.

كان في استقبالها عواطف مهني، مدير عام الإدارة، حيث بدأت الجولة بمتابعة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والطلاب، مؤكدة على أهمية الالتزام بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

كما حرصت على تقييم المستوى الدراسي للطلاب داخل الفصول، خاصة في مهارات القراءة والكتابة، مع التأكد من تطبيق أعمال السنة. وأجرت حوارًا مفتوحًا مع المعلمين للاستماع إلى أي تحديات تواجههم أثناء أداء واجباتهم، سعياً لتذليل العقبات وتحقيق بيئة تعليمية متميزة.

واختتمت الجولة بزيارة المكتبة والمسرح المدرسي، معربة عن تمنياتها بالتوفيق والتميز لجميع العاملين والطلاب بالمدارس.

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