المصري البورسعيدي يتعادل سلبياً مع حرس الحدود

انتهى منذ قليل، اللقاء الذي جمع بين فريقي المصري وحرس الحدود، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حيث سيطر على اللقاء التعادل السلبي على المباراة، ليصبح نقاط المصري في الدوري ١١ نقطة .

وبدا الفريق المباراة بالهجوم باحثاً عن هدف مبكر لتسهيل اللقاء، وأهدر أحمد القرموطي لاعب المصري هدفًا قويًا، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة جزاء الحدود خارج المرمى في الدقيقة 47.

ليسيطر المصري على مجريات المباراة في الشوط الثاني ولكن دون تسديد اي أهداف

وقد ضم التشكيل الذي أعلنه قبل المباراة على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، كالآتي:-

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: عمرو سعداوي، خالد صبحي، محمد هاشم، أحمد عيد

خط الوسط: خالد الغندور، سمادو

وأمامهما: أحمد القرموطي، عبدالرحيم دغموم، محمد الشامي

خط الهجوم: بابا بادجي.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.