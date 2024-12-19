الليلة.. عرض الفيلم الروائي القصير "عقبالك يا قلبي" فى مسابقة مهرجان القاهرة السينمائى

يعرض مساء اليوم، الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بحضور صناعه.

شارك الفيلم في العديد من المهرجانات منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان روتردام للفيلم العربي روتردام للفيلم العربي، بعد أن كان قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو بالسويد.

تدور أحداث فيلم "عقبالك يا قلبي" حول عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصل إحدى الشحنات، تخرج الأمور فجأة عن السيطرة.

الفيلم من تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وبطولة علي الطيب وولاء الشريف، ومدير التصوير عبدالرحمن الفولي، وموسيقي تصويرية خالد داغر، ومصممة ملابس نيرة الدهشوري، وإشراف فني وديكور أيمن الهامي، ومهندس صوت رامي عثمان، وتصميم شريط الصوت إبراهيم الدسوقي، ومونتاج كمال الملاخ.