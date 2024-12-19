شاهيناز تطرح أغنية "الجواز" على “يوتيوب”.. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "الجواز" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية "الجواز" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبدالمنعم، وألحان وليد منير، توزيع آدم حسين،مكس وماستر أسامة كمال، إخراج باسم سليم.

وتقول كلمات أغنية الجواز:"ادى الجواز وسنين الجواز

هلاقيها من العيال ولا شغل البيت

كل يوم خناق وغسيل اطباق

كل يوم مذاكرة انا اتهديت

من النجمة بصحى مبخودش فوسحى

أطبخ واربي جالى اكتئاب

هلكانه ياما مش حمل كلمة

ياناس هاتولى دكتور اعصاب

ده البيه بسلامته بيقول اهملته

وعلى طول سايبه وقصرت معاه

مش لاقيه راحتى لا بنام براحتي

ولا بيسيبونى ارتاح ساعتين

مهدوده حاسه بصداع وخاسه

هقع من طولي ومش حاسين

بعد اللي عملتوا ولوحدي شيلته

قالبلى وشه ومش عجباه..".

يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز الغنائية: “علمني الشقاوه، كده فل، مصرية، ،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان”.

https://youtu.be/c6NXUkdTxSo?si=KPqbBAYWcGgJu--x