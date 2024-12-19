تحذير أممي: مليونا جائع في قطاع غزة

قال الإعلامي أحمد بصيلة، إن هناك جرس إنذار أخير أطلقه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويحذر فيه من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، جراء منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بالصورة المطلوبة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من أبناء القطاع.

وأضاف «بصيلة» خلال تقديمه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق مجاعة من عدوانها منذ اليوم الأول على قطاع غزة، وعلى مدار أكثر من 14 شهرًا، يعيش أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قطاع غزة يمر بأوضاع كارثية ومعيشة صعب، للغاية نتيجة لشح الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وعدم توافر السلع والمواد الغذائية، وذلك في ظل فرض إسرائيل حصارًا على مدن غزة لا سيما في شمال القطاع.

وتابع: «إسرائيل مستمرة في إجبار سكانه على النزوح قصرًا إلى الجنوب، لتفريغ غزة من سكانها، فضلا عن أن المجاعة وشيكة في قطاع غزة».