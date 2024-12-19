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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الكاتب الصحفي عمر طاهر ناعيا والده: "في أمان الله سندي وضهري"

عمر طاهر ووالده الراحل
عمر طاهر ووالده الراحل
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رحل عن عالمنا، مساء اليوم الخميس، والد الكاتب الصحفي عمر طاهر. 
وكتب عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في أمان الله ورحمته  سندي وضهري أبويا وصديقى وأغلى الحبايب .. مش لاقي كلام  نسألكم الدعاء".
ولم يعلن طاهر حتى الآن موعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، أو موعد العزاء. 

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