رحل عن عالمنا، مساء اليوم الخميس، والد الكاتب الصحفي عمر طاهر.
وكتب عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في أمان الله ورحمته سندي وضهري أبويا وصديقى وأغلى الحبايب .. مش لاقي كلام نسألكم الدعاء".
ولم يعلن طاهر حتى الآن موعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، أو موعد العزاء.
ثقافة
الكاتب الصحفي عمر طاهر ناعيا والده: "في أمان الله سندي وضهري"
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رحل عن عالمنا، مساء اليوم الخميس، والد الكاتب الصحفي عمر طاهر.
رحل عن عالمنا، مساء اليوم الخميس، والد الكاتب الصحفي عمر طاهر.