الكاتب الصحفي عمر طاهر ناعيا والده: "في أمان الله سندي وضهري"

الخميس 19/ديسمبر/2024 - 07:21 م

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الخميس، والد الكاتب الصحفي عمر طاهر.

وكتب عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في أمان الله ورحمته سندي وضهري أبويا وصديقى وأغلى الحبايب .. مش لاقي كلام نسألكم الدعاء".

ولم يعلن طاهر حتى الآن موعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، أو موعد العزاء.