محافظ مطروح يتابع جهود إزالة مياه الأمطار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومراكز المدن والحماية المدنية ببعض المناطق لتجمعات مياه الأمطار، طوال اليوم بعدما شهدت عدد من مدن المحافظة أمطار غزيرة متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.

ففى مدينة مرسى مطروح كثفت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومركز المدينة جهودها في التعامل مع تراكمات مياه الأمطار في عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار والإجراءات الاحترازية لمواجهة الظروف الجوية وإزالة تجمعات المياه في عدد شوارع وأحياء المدينة من خلال فرق الطوارئ المتمركزة في عدد من مناطق تراكمات المياه بأفراد وسيارات ومعدات سحب المياه سواء بالشوارع الرئيسية وعلى طول الطريق الساحلى، مع متابعة الاستجابة لاستغاثات لسحب تراكمات المياه

كما استمرت جهود مراكز مدن المحافظة في إزالة تراكمات المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية ومتابعة جهود إزالة المياه على طول الطريق الدولى الساحلى و بالشوارع والميادين لتيسير حركة السيارات والمواطنين، وتابع قطاع الكهرباء بمطروح بلاغات المواطنين مع العمل على استقرار التيار الكهربائي وإصلاح عدد من الاعطال، مع مرور سيارة الرصد الميداني لمركز السيطرة لمتابعة اعمال رفع تراكمات المياه ومتابعة غرفة العمليات والازمات الرئيسيه بالمحافظة لأى بلاغات والتعامل الفورى معها.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية والمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، على رقم الخط الساخن ١١٤، أو الرقم الارضى 0464933158.

بالتنسيق وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن و مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

محافظ مطروح يتابع جهود إزالة مياه الأمطار

IMG-20241219-WA0051

IMG-20241219-WA0058

IMG-20241219-WA0057

IMG-20241219-WA0053

IMG-20241219-WA0052