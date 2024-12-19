أيمن حسين يتصدر قائمة منتخب العراق النهائية لبطولة خليجي 26

أعلن الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 26.

يشارك منتخب العراق في المجموعة الثانية من مجموعات خليجي 26، رفقة السعودية، البحرين، واليمن.

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين، التي تستضيفها الكويت يوم 21 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 3 يناير 2025.

أنهى منتخب العراق معسكر الدوحة استعدادًا لخوض منافسات خليجي 26، ليتوجه منتخب أسود الرافدين غدًا الجمعة إلى الكويت.

يتصدر المخضرم أيمن حسين قائمة المنتخب العراق النهائية، التي تخوض بطولة خليجي 26، بالإضافة إلى الواعد علي جاسم لاعب فريق كومو الإيطالي.

قائمة منتخب العراق لبطولة خليجي 26

جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن، مناف يونس، زيد تحسين، أمجد عطوان، علي عدنان، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، أحمد مكنزي، أيمن حسين، أمير العماري، ماركو فرج، إبراهيم بايش، زيدان إقبال، مهند جعاز، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، علي فائز، ريبين سولاقا.