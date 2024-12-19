شاهد.. تريلر فيلم السوبر هيرو "Superman"

طرحت استديوهات “وارنر براذر” الترفيهية، الإعلان التشويقي لفيلم السوبر هيرو المنتظر “Superman” للمخرج جيمس غان، والمقرر طرحه بصالات السينما 11 يوليو 2025.

يقدم الإعلان التشويقي نظرة أولى على ديفيد كورينسويت في دور كلارك كينت، المراسل لصحيفة متروبوليس ديلي بلانيت. وهناك أيضًا عدة لقطات سريعة لزميلة كينت وحبيبة سوبرمان، لويس لين (راشيل بروسناهان)، في ديلي بلانيت ومع سوبرمان؛ وللعدو اللدود لسوبرمان، ليكس لوثر (نيكولاس هولت)، وهو يحدق في وجهه وهو يخطط لنوع من المؤامرة الشريرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بضع لمحات سريعة لسكايلر جيسوندو في دور المصور جيمي أولسن لصحيفة ديلي بلانيت، وكذلك برويت تايلور فينس في دور جوناثان كينت، والد كلارك بالتبني.

كانت كل هذه الشخصيات عناصر أساسية في كل فيلم رسوم متحركة أو حي مقتبس عن سوبرمان حتى الآن. ولكن، لأول مرة في العصر الحديث لأفلام الأبطال الخارقين الحية، نلتقي أيضًا بالكلب المشاغب كريبتو، الابن الأخير لكريبتون، الذي ينقذ سوبرمان الملطخ بالدماء والمرهق بعد اصطدامه بالجليد في القطب الشمالي. هناك أيضًا لمحات سريعة للعديد من الأبطال الخارقين الآخرين في دي سي الذين يظهرون لأول مرة في السينما. ومن بينهم إيدي جاثيجي في دور السيد تيريفيك، الذي يُرى وهو يحوم داخل كرة منيعة؛ وناثان فيليون في دور جاي جاردنر، العضو المشاكس في فيلق الفانوس الأخضر الذي يسير نحو سوبرمان بهدف لا يبدو ودودًا.

بجانب ديفيد كورنسويت، يضم طاقم الفيلم الممثلة الحائزة على جائزة إيمي راشيل بروسنان في دور لويس لين، ويتولى نيكولاس هولت دور شرير سوبرمان الشهير ليكس لوثر، في حين يضم فريق العمل أيضًا سكايلر جيسوندو (جيمي أولسن)، وأنتوني كاريجان (ميتامورفو)، وإيدي جاثجي (مستر تيريفيك)، وناثان فيليون (جاي جاردنر)، وإيزابيلا ميرسيد (هاوكجيرل).

ويعتبر دور “سوبرمان” الظهور الأول لـ كورنسويت كبطل هوليوودي، حيث اشتهر الممثل البالغ من العمر 30 عامًا بأدواره في سلسلتين من تأليف ريان مورفي على “نتفليكس”، وهما "The Politician" و"Hollywood".