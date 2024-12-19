مركز النيل للإعلام بالسويس يعقد ندوة أهمية الصحية النفسية

عقد اليوم، مركز النيل للإعلام بالسويس بالتعاون والتنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية بإدارة شمال التعليمية ندوة حول أهمية الصحة النفسية للفرد والمجتمع (كيف تصبح سويا نفسيا).

فى إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال عقد لقاءات جماهيريه تنفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهوريه حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٤ وتنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

حاضر فيها الدكتورة هاجر جمال اليمنى اخصايى صحة نفسية اكلينك وباحثة دكتوراة صحة نفسية بكلية التربيه ج السويس بحضور هالة سمير اخصايى. خبير بمكتب الخدمه الاجتماعية بإدارة شمال.

وتحدثت ماجدة عشماوى مدير مركز النيل للاعلام بالسويس، أنه تكمن اهمية الصحة النفسية بالنسبة للفرد في كونها تساعده على التوافق في المجتمع , والتوافق الذاتي , ليعيش حياة من خالية من التوتر والصراع مما يؤهله للعيش في هدوء وطمأنينة وسعادة , فالفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية يكون سعيداَ بنفسه ومتوافقاَ , ويتكيف مع مجتمعه.

وتحدثت الدكتورة هاجر اليمنى أنه تتضح اهمية الصحة النفسية للفرد والمجتمع من خلال النقاط الأتية :

اولا . أهمية الصحة النفسية بالنسبة للفرد :

تمكنه من مواجهة مشكلات الحياة المختلفة .

تمكنه من التعلم الجيد واكتساب الخبرات .

تمكنه من التطور الاجتماعي السليم .

تساعده على النجاح في عمله .

تساعده على ان يكون في صحه جسدية جيدة .

تؤدي للشعور بالسعادة والطمأنينة .

تحقق زيادة كفاءة الفرد وترفع انتاجيته .

ثانيا . أهمية الصحة النفسية بالنسبة للمجتمع :

زيادة الانتاجية وتماسك المجتمع وتقلل من المنحرفين والخارجين على القانون ونظام المجتمع .

تؤدي الى تخفيف الظواهر المرضية في المجتمع .

تؤدي الى زيادة التعاون والتكافل بين افراد المجتمع.

ونفذت الدكتورة هاجر ورشة عمل مع الحاضرين تعلم كيف تصبح قويا نفسيا بالتوقف عن استخدام عقليه الضحية والرثاء لنفسك وتوقف عن تجنب التغيير وتوقف عن محاولة إرضاء الناس وتوقف عن الخوف من الفشل وتوقف عن العيش فى الماضى وتوقف عن النظر عن هم من أعلى منك وتوقف عن محاولة أن تكون مثل اى شخص اخر وتوقف عن متابعة القطيع.

وايضا ورشه عمل حول معلومات نفسية عن لغة الجسد الصوت العالى أثناء الحديث يدل على الثقة العالية والصوت الهادى دليل على ثبات الشخص وتحريك الساقين يدل على افتقاد الصبر والجلوس والظهر مستقيم دليل دقة الملاحظة.