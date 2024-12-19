"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" كامل العدد في قرطاج

تمكن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من تحقيق حالة خاصة في أول عروضه بالدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وذلك بعد أن تم الإعلان أن العرض كامل العدد قبل العرض بـ 48 ساعة، حيث حضره ١٨٠٠ شخص من الجمهور التونسي وجنسيات مختلفة بقاعة L’Opera، وهو ما أكده مخرج الفيلم خالد منصور، الذي أشار إلى الحضور القوي بالمهرجان الذي يشارك فيه الفيلم بالمسابقة الرسمية ويتنافس مع 14 فيلم من الأفلام الروائية الطويلة على جائزة التانيت الذهبي، وقال منصور "شعور رائع أن يشعر الإنسان الذي يتواجد في أي مكان في العالم بما تقدمه من مشاعر معينة ويمكنه أن يتواصل معها، وهذا هو سبب حبي الشخص للفن، سواء السينما أو الموسيقى، فهذه واحدة من أعظم المنح التي يرزق بها الفنان".

ولم يتمكن الحضور للفيلم من الإنتظار حتى نهاية الفيلم بل كان هناك تصفيق حاد وحفاوة كبيرة في المشاهد الرئيسية بالفيلم والتي وصلت لـ 5 مرات، كما قاموا بتهنئة فريق العمل من الحضور وهم المخرج خالد منصور والمنتجة رشا حسني والفنان عصام عمر ومدير التصوير أحمد طارق بيومي، بالأحضان والتحية، وظلت القاعة ممتلئة في مناقشة الفيلم بعد العرض أيضا.

وتوجه فريق العمل بالشكر لجمهور تونس من الحضور للفيلم، حيث قالت المنتجة رشا حسني واصفة العرض الأول للفيلم "شعرت اليوم بأن رحلة السنوات الطويلة تهون، اللحظة التي كنا جميعا في انتظارها، قاعة ١٨٠٠كرسي كاملة العدد!، والجمهور متفاعل مع الفيلم وهم يشاهدونه بمشاعرهم قبل عيونهم، لحظة تلخص كل تلك السنوات، الفيلم للناس، والجمهور العادي أحبوا الفيلم ووصلهم وهو ما ظهر من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم احتفائهم بالفيلم، شكرا قرطاج على ذكرى ستظل من أجمل الأمور التي حدثت في حياتي".

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" سيعرض بدور العرض في 1 يناير 2025 بمصر، و9 يناير بالعالم العربي، بعد الرحلة الطويلة التي شارك بها الفيلم خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى ، و المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.

وتدور أحداث حول «(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله».

هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.