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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة المنوفية تحصد مراكز متقدمة في لقاء المدن الجامعية بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصل طلاب  المدن الجامعية على مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في فعاليات لقاء المدن الجامعية بالجامعات المصرية بجامعة الإسكندرية تحت شعار "الشباب ورؤية مصر 2030 " بمشاركة 38 طالب وطالبة  للمنافسة في مسابقات الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد  إلي أن تنظيم تلك الفاعليات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بالشباب وتطوير شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، مؤكدا أن جامعة المنوفية تسعى دائما لثقل وتنمية مواهب الطلاب والطالبات ودعمهم بالمعرفة والتدريبات العملية والرياضية.

وأعلن الدكتور ناصر عبدالباري  أن المسابقات أسفرت عن حصول طلاب جامعة المنوفية علي المركز الأول في مسابقان الدوري الثقافي والشعر فصحي طلبة والشعر العامية طالبات ومسابقة الشطرنج طالبات.

بينما حصل طلاب الجامعة علي المركز الثاني في مسابقة شعر العامية طلبة وفي لعبة كرة القدم خماسي طلبة.

شارك الطلاب تحت إشراف عصام الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وضم الوفد المشارك من هيئة الإشراف كلا من، أيمن مشايخ المشرف العام على الوفد، وأشرف إسماعيل وياسر جابر وعادل فتوح ووليد السواح  وحازم مغربي، وهبه ابو سالم ومني شكري وشريف عبد الصادق.

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