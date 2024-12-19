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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض إجمالي منظومة الرصد اليومي للمتغيرات

والمحافظ يشدد بمواجهة التعديات

محافظ كفرالشيخ خلال
محافظ كفرالشيخ خلال الاجتماع
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عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية، حتى ديسمبر 2024، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك والإدارات الهندسية، والجهات المعنية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، إجمالي منظومة الرصد اليومي للمتغيرات، مشددًا على أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية لضمان دقة بيانات التقنين والتصالح وتحقيق أفضل النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد ومواجهة التعديات، مما يعزز من استدامة التنمية وحماية الأراضي المملوكة للدولة.

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