قبل عرضه.. محمد سعد يكشف عن شخصية فيلمه الجديد "الدشاش"

كشف النجم محمد سعد، شخصيته فى فيلمه الجديد "الدشاش"، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصى "إنستجرام.

ونشر النجم محمد سعد صوره له، حيث ظهر بإطلالة مميزة وغير معتادة؛ حليق الرأس وبِلحية طويلة، حيث من المتوقع عرض الفيلم بالسينمات فى موسم منتصف العام الدراسى.

يجسد محمد سعد دور رجل أعمال يُدعى "الدشاش"، يدخل في قصة حب درامية مع فتاة من حي شعبي، تؤدي دورها النجمة زينة، الفيلم يقدم مزيجًا من الكوميديا والأكشن في سياق درامي مشوق.

يشار الى ان فيلم "الدشاش" هو التعاون الرابع الذي يجمع بين محمد سعد والمخرج سامح عبدالعزيز، بعد نجاح أعمالهما السابقة مثل فيلم "تتح"، مسلسل "فيفا أطاطا"، وبرنامج "وش السعد".