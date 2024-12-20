منها «الكهوف المضيئة».. تعرف على 9 معالم سياحية مثيرة للدهشة في العالم

في عالمنا الواسع، تختبئ معالم تأسر الأنظار وتثير الدهشة، شاهدة على عبقرية الإنسان وجمال الطبيعة الذي لا يُضاهى، من عجائب الهندسة المعمارية إلى تحف الطبيعة الخلابة، وتحكي كل وجهة قصةً فريدة تخلدها الأزمنة.

تخيل أن تقف أمام جزر المالديف التي تعد من أجمل الوجهات السياحية بالعالم، أو أن تتأمل عظمة الأهرامات التي تحدت الزمن، وإذا قادتك المغامرة إلى شلالات نياغرا وتشاهد انجراف الثلوج والجليد على حواف الشلالات فإن صوت المياه الهادر سيحفر في ذاكرتك لحظة لا تُنسى، ونرصد خلال الاسطر القادمة أغرب المعالم والتى نشعر أمامها بالدهشة.

أولًا: الأهرامات بمصر

تعد الأهرامات من أعظم إنجازات الهندسة والبناء فى التاريخ، ولعلها من أشهرها هرم خوفة اذ يعتبر أكبر هرم فى العالم.

أهرامات الجيزة "صورة أرشيفية"

ثانيا: الكولوسيوم بروما

الكولوسيوم يعتبر أكبر مسرح رومانى وعلى ذلك يوصف بأنه من أهم المعالم التاريخةبالعالم اذ أنه قديما كان يستخدم الالعاب الرياضيه والمسباقات بالعصور القديمة.

الكولوسيوم أكبر مسرح رومانى "صورة أرشيفية"

ثالثا: الجدار الصيني

يعد من أحد العجائب بوصفه جدار عظيم وذلك لأنه يعد من أكثر الهياكل الدفاعيه الشهيره فى العالم ذلك للامتداده على طول الحدود الشماليه للصين اذ يعود تاريخه إلى القرون القديمه حيث بناء الصينيون له لانهم اردوا أن يتخذونه ضد هجمات الاعداء.

جدار الصين العظيم "صورة أرشيفية"

رابعا: الجزر المعلقة بهاواى

تعرف بالمعلقة لإنها تعلق فى الهواء وذلك بسبب وجود حمم بركانيه اذ تكونت على شكل جبال وتلال وعلى ذلك تعرف بأنها جزر بركانيه وهى فريدة من نوعها لانها معلقه.

جزيرة هاواي "صورة أرشيفية"

خامسا: شلالات نياغارا

منتشره بالولايات المتحدة الامريكيه وكندا وتعرف بانها اكثر الظواهر الطبيعيه إثارة ذلك لانها تشمل ظاهرة انجراف الثلوج والجليد على حواف الشلالات.

شلالات نياغارا "صورة أرشيفية"

سادسا: الدير البوذى

يوجد فى “لوهانغ وتحديدا بجبال شاولين بالصين ”وهو موطن وسكن للرهبان والبوذيين اذ يعد مركز لتعليم الفنون القتاتاليه

ممارسة فنون القتال بالمعبد البوذي "صورة أرشيفية"

سابعا: الكهوف المضئية

تقع نيوزيلندا وتعرف بانها كهوف لانها تقع على هيئة كهوف وما لا يصدق انها مضئية اذ ان اضائتها طبيعيه للغايه وضوئها طبيعى للغايه ذلك لوجود مئات من اليرقات الساطعة التى تجعل الكهوف مضئة إضاءة طبيعيه فضلا عن منظرها الساحر الذى يجذب العيون.

الكهف المضيء بنيوزيلندا "صورة أرشيفية"

ثامنا: صحراء أتاكاما بتشيلى

تعد هذه الصحراء من اجف الصحارى فى العالم ووهى من أكثر العجائب غرائب بالعالم لأنها تتميز بمناظرها الجميلة وتشكيلتها الرائعة وعلى ذلك تصبح من طراز صخرى فريد.

صحراء أتاكاما بتشيلى "صورة أرشيفية"

تاسعا:جزر المالديف

تعد من أجمل الوجهات السياحيه بالعالم لما تتميز به من شواطئ رمليه بيضاء ومياه صافيه مرجانيه ومازالت هناك عجائب وغرائب لا نعرف عنها الكثير ومازالت مختفيه عن الانظار، ولم يتم اكتشافها بعد.