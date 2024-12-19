ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا والدنمارك وهولندا تدعو لاجتماع أوروبي لبحث عمليات إعادة المهاجرين

رئيسة الوزراء الإيطالية،
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دعت على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي إلى عقد اجتماع غير رسمي بالتنسيق مع نظيريها الدنماركي والهولندي لبعض الدول الأعضاء الأكثر اهتماما ببحث حلول مبتكرة لإدارة ظاهرة الهجرة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني لعمليات العودة إلى الوطن.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي أن جورجيا ميلوني شاركت في اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.

وأشار إلى أنه بالإضافة إيطاليا والدنمارك وهولندا والمفوضية الأوروبية حضر الاجتماع قادة قبرص وجمهورية التشيك واليونان والمجر ومالطا وبولندا والسويد.

ايطاليا جورجيا مليونى المجلس الأوروبي الدنمارك