إيطاليا والدنمارك وهولندا تدعو لاجتماع أوروبي لبحث عمليات إعادة المهاجرين

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دعت على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي إلى عقد اجتماع غير رسمي بالتنسيق مع نظيريها الدنماركي والهولندي لبعض الدول الأعضاء الأكثر اهتماما ببحث حلول مبتكرة لإدارة ظاهرة الهجرة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني لعمليات العودة إلى الوطن.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي أن جورجيا ميلوني شاركت في اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.

وأشار إلى أنه بالإضافة إيطاليا والدنمارك وهولندا والمفوضية الأوروبية حضر الاجتماع قادة قبرص وجمهورية التشيك واليونان والمجر ومالطا وبولندا والسويد.