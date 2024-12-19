إزالة 17 تعديا على أراضي أملاك الدولة في البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددة على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء عن إزالة 17 حالة تعد على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 814 متر مربع، 4 حالات تعدي على أراضي زراعية على مساحة 7 قيراط، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة 282 حالة على مساحة 16808 م2 (مباني) و 72 حالة تعدي على مساحة 7 أفدنة و 17 قيراط (زراعة).

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.