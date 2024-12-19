صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء من محبيه

كشف الفنان القدير صلاح عبدالله، عن تعرضه لوعكة صحية، بشكل مفاجىء منذ ساعات، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر الفنان صلاح عبدالله تفاصيل حالته الصحية، قائلًا: «نزلة برد شديدة بتشاور عقلها.. تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها.. يا خلق حد صالح يناشدها يقولها إن عضم صاصا معادشي حِملها».

وكان قد شارك الفنان صلاح عبدالله، في الموسم الرمضاني الماضي، باخر اعماله مسلسل عتبات البهجة مع الفنان يحيى الفخراني والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل.