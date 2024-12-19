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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام سيراميكا.
وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة.
ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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