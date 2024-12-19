قافلة سكانية شاملة جميع التخصصات بقرية دفشو في كفر الدوار.. صور

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، قافلة سكانية شاملة بمركز شباب القصر الأبيض بقرية دفشو تم خلالها تقديم خدمات طبية.

وأسفرت عن الكشف على 156حالة (36 باطنة - 47 أطفال - 27 رمد - 23 جلدية - 23 مبادرات أمراض مزمنة)، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي لعدد 150 مستفيد حول الوقاية من الأمراض المعدية من خلال اتباع السلوك الصحي فى التغذية.

كما قام فريق التثقيف الصحى، بالتوعية بالصحة الانجابية وخطورة زواج القاصرات، ومدى توافر كافة الاحتياجات للاطمئنان على الصحة من خلال العديد من المبادرات.

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية لعدد 500 رأس ماشية ما بين تحصين ضد الحمى القلاعية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، وكذا التوعية بطرق التلقيح الصناعى لسلالات عالية الإنتاج وأهمية التأمين على رؤوس الماشية.

وبقطاع الزراعة تم عقد لقاء حول أهمية فتح مشروعات زراعية بسيطة للمرأة ضمن المبادرة الرئاسية"بداية " والتوعية بترشيد استهلاك المياه ومميزات الزراعة الحديثة للقمح والرى والتسميد فى القمح.

كما شاركت الأوقاف بعقد ندوة حول خطورة الأمية وأثرها على التنمية المستدامة.

وبقطاع الشباب والرياضة: التوعية بأهمية الرياضة وحرص الدولة على توفير مراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم توزيع هدايا وعمل ورش رسم للأطفال، بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة.

وبقطاع التعليم تم التوعية بأهمية النظافة وغذاء الطفل من أجل جيل صحى واعي.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة في تكثيف القوافل السكانية و الطبية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.