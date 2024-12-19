أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يناشدون وزير التعليم العالي: دعم خريجي STEM ضرورة وطنية

وجه أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) التماسًا إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، طالبوا فيه بتقديم الدعم لخريجي هذه المدارس بما يضمن استثمار طاقاتهم الإبداعية وتميزهم الأكاديمي.

تضمن الالتماس مجموعة من المطالب، أبرزها:

1. تطبيق معامل التفوق على النسبة المرنة سنويًا لطلاب STEM، بما يضمن التوزيع العادل لمقاعد الجامعات الحكومية وفقًا لتميزهم.

2. احتساب النسبة وفق عدد الحاصلين على شهادة STEM، وليس على عدد المتقدمين لمكتب التنسيق.

3. زيادة المنح الدراسية في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتفعيل نسبة الـ5% للطلاب المتفوقين بشكل حقيقي، مع اقتراح جعل الجامعات الأهلية امتدادًا لمدارس STEM.

4. تقديم خصومات على المصروفات، سواء عبر نظام الشرائح أو خصم موحد بنسبة 50%، أسوة بجامعتي النيل والجامعة المصرية اليابانية.

5. إلغاء القيود الجغرافية للتنسيق بالنسبة للخمسين الأوائل من طلاب STEM، كما هو معمول به مع أوائل الثانوية العامة.

6. تسريع إجراءات التنسيق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، لتجنب فقدان فرص الالتحاق بالجامعات الأهلية والمدن الجامعية.

أكد أولياء الأمور أهمية استثمار عقول الشباب المتفوقين، محذرين من إحباط الطلاب بسبب إجبارهم على دراسة تخصصات لا يرغبون فيها، أو هجرة الكفاءات للدول الأجنبية. ودعوا إلى خطة متكاملة لدعم هؤلاء الطلاب المتميزين، باعتبارهم أمل مصر في المستقبل.

واختتموا رسالتهم بتأكيد ثقتهم في قيادة الوزير لمنظومة التعليم العالي، وحرص الدولة على تنمية قدرات الطلاب المتفوقين، لضمان استثمار هذا الجيل من المبتكرين في خدمة الوطن.