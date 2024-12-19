زيلينسكي: لن نسمح بمواصلة عبور الغاز الروسي

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنه لن يسمح بمواصلة عبور الغاز الروسي، ولن يوفر فرصا لكسب موسكو مليارات إضافية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

واستعرض زيلينسكي "خطة النصر الأوكرانية"، التي تم مشاركتها مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين.

وتحدد هذه الوثيقة التدابير الرامية إلى تعزيز أوكرانيا، بما في ذلك زيادة عدد الألوية والاحتياطيات وتجهيزها للاحتفاظ بخطوط المواجهة بشكل آمن، وتكثيف العقوبات لعرقلة إنتاج روسيا لأسلحة محددة.

وأكد زيلينسكي أن حلف شمال الأطلسي يمثل أقوى ضمانة أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه في حين أن العضوية الكاملة غير ممكنة في زمن الحرب، فإن الدعوة لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلنطي تظل هدفا بالغ الأهمية.