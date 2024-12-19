بوتين: العلاقات بين روسيا والصين مبنية على الثقة المتبادلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام،إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق لأنها مدفوعة بالثقة المتبادلة.

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي المشترك وجلسة الأسئلة المباشرة: "كثيرا ما نتحدث عن التفاعل بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية، وفي العام المقبل، نحتفل بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.. خلال هذه السنوات، حدث الكثير في علاقاتنا، ولكن في العقود الأخيرة، تغيرت العلاقات".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع الرئيس الروسي: "لقد وصلنا إلى المستوى والجودة التي ربما لم تكن موجودة من قبل في تاريخنا، أولا وقبل كل شيء، الأمر يتعلق بالثقة المتبادلة".

ووفقا لبوتين، فإن كل ما تفعله روسيا والصين فيما يتعلق ببعضهما البعض، وكيفية القيام بذلك، يعتمد على الثقة الكاملة في سياسات كل من الجانبين.

وتابع بوتين قائلا "إننا لا نفعل شيئا يتعارض مع مصالحنا، ونفعل الكثير مما يصب في مصلحة الشعب الصيني وشعبي الاتحاد الروسي".