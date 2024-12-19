4 محطات مياه شرب تستوفى متطلبات شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بقيادة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن استوفت محطة مياه الحواويش 3 و 4 المطورة التى تبلغ طاقتها التصميمية 20 الف متر مكعب لكل يوم اشتراطات الحصول على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لاول مرة كما استوفت متطلبات الشهادة للمرة الثانية محطة مياه سوهاج غرب المرشحة التي تبلغ طاقتها التصميمية 45 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة التي تبلغ طاقتها التصميمية 5 الاف متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة التي تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة، الى انه حصلت 17 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتي تبلغ انتاجيتها 463.5 الف متر مكعب يوم بنسبة 85% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتي تبلغ طاقتها 277 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من إجمالي مياه الصرف الصحي.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

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