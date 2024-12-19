بوتين: روسيا لا تحتاج إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر أسئلة وأجوبة الخط المباشر المشترك والمؤتمر الصحفي الذي يعقده نهاية العام، إن روسيا تحتاج إلى سلام دائم وطويل الأمد في أوكرانيا، وليس وقف إطلاق النار.

وأضاف بوتين: "نحن لا نحتاج إلى وقف إطلاق النار، نحن بحاجة إلى السلام على المدى الطويل ودائم، مع ضمانات لروسيا ومواطنيها، وكيفية تقديم هذه الضمانات هي مسألة صعبة، ولكن بشكل عام، يمكننا البحث عن سبل لتوفيرها".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وحذر الرئيس الروسي من أن فترة طويلة من وقف إطلاق النار النسبي في الوقت الحالي ستمنح أوكرانيا فرصة للمشاركة في التدريب وإعادة تدريب التعزيزات، ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح بتجديد بعض كتائب الجيش الأوكراني.